A Milli Kadın Voleybol Takımı Finalde! - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı Finalde!

A Milli Kadın Voleybol Takımı Finalde!
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Çin'i 3-0 yenerek finale yükselen Milli Takım, Brezilya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek finalde Brezilya ile eşleşen A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Melissa Vargas ve Gizem Örge, kupayı yeniden kazanmak istediklerini söylediler.

Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan yarı final müsabakasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan milli sporcu Vargas, Brezilya'nın kolay bir rakip olmadığını vurgulayarak, "Biz her seferinde şampiyon olmak istiyoruz. Brezilya kolay bir takım değil ve çok iyi voleybol oynuyor. Şampiyon olmak istiyorsak onlara karşı çok iyi oynamamız gerekiyor." dedi.

Milli libero Gizem de takım olarak enerjilerinin yüksek olduğunu belirterek, "Tarihin tekerrür ettiği bir sene olacak inşallah. Gerçekten çok iyi hissediyoruz. Takım olarak enerjimiz çok yerinde. Çok güzel bir yarı final maçı oldu ve son bir maç kaldı. Kupayı tekrar evimize götürebilmek için her şeyimizi sahaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Final etabının sürprizlerle dolu olduğunu söyleyen Gizem, şöyle konuştu:

"Sürprizlerle dolu bir final etabı oldu. Zaten yarı final etabına geldikten sonra kolay rakip diye bir şey yoktu. Brezilya da çok güçlü, çok iyi bir takım. Bugün biraz dinlenip sonra Brezilya'ya ne yapmamız gerektiğine odaklanıp kupayı almak için her şeyi yapacağız. Bence sürdürülebilir başarımız var. Her zaman biz bu platformdayız, her zaman finallerdeyiz ve bence olmaya da devam edeceğiz. Türk voleybolu kadınıyla erkeğiyle günden güne hep daha iyiye gidiyor."

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Melissa Vargas, Milli Takım, Gizem Örge, Brezilya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı Finalde! - Son Dakika

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