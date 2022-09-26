"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarın Güney Kore ile karşılaşacak - Son Dakika
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"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarın Güney Kore ile karşılaşacak

26.09.2022 09:24
"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarın Güney Kore ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Güney Kore ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Güney Kore ile karşılaşacak.

Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 15.00'te başlayacak.

İlk maçında Tayland'a 3-2 yenilen milli takım, ikinci maçında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti birinci, Polonya ikinci, Tayland üçüncü, Türkiye dördüncü, Hırvatistan beşinci, Güney Kore altıncı sırada yer alıyor.

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Kaynak: AA

Güney Kore, voleybol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Filenin Sultanları' FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarın Güney Kore ile karşılaşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Filenin Sultanları" FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarın Güney Kore ile karşılaşacak - Son Dakika
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