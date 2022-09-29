Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi - Son Dakika
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Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi

29.09.2022 19:44

FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Filenin Sultanları turnuvada son 16'ya kalmayı garantiledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki 4. maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti. Milliler bu galibiyetle birlikte turnuvadaki dolu dizgin ilerleyişini sürdürmüş oldu.

DÜN DE DOMİNİK'İ YENDİK

FIVB Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda mücadele eden Filenin Sultanları dün gruptaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşmış ve bu maçı da 3-2 kazanmasını bilmişti.

SON 16'YI GARANTİLEDİK

İlk maçında Tayland karşısında iki kez setlerde üstünlük kurmasına rağmen mücadeleden 3-2'lik skorla mağlup ayrılan A Milli Takım grubun ikinci maçında ise Güney Kore'yi 3-0 yenerek ilk galibiyetini almıştı. Son skorlarla birlikte milliler 3 kez üst üste sahadan galip ayrılmış oldu ve son 16'yı garantiledi.

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Atıcılık: Plak Atışları Dünya Şampiyonası Atıcılık: Plak Atışları Dünya Şampiyonası 'Filenin Sultanları' Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıkacağına inanıyor 'Filenin Sultanları' Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıkacağına inanıyor
Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Hırvatistan, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi - Son Dakika
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