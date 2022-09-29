A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki 4. maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti. Milliler bu galibiyetle birlikte turnuvadaki dolu dizgin ilerleyişini sürdürmüş oldu.
FIVB Dünya Şampiyonası'nda B Grubu'nda mücadele eden Filenin Sultanları dün gruptaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşmış ve bu maçı da 3-2 kazanmasını bilmişti.
İlk maçında Tayland karşısında iki kez setlerde üstünlük kurmasına rağmen mücadeleden 3-2'lik skorla mağlup ayrılan A Milli Takım grubun ikinci maçında ise Güney Kore'yi 3-0 yenerek ilk galibiyetini almıştı. Son skorlarla birlikte milliler 3 kez üst üste sahadan galip ayrılmış oldu ve son 16'yı garantiledi.
Son Dakika › Spor › Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi - Son Dakika