B Grubu'nun lideri olarak son 16'ya yükselen milliler, 2. turda F Grubu'nda yer aldı. " Filenin Sultanları " bu grupta ABD, Sırbistan , Almanya ve Kanada ile mücadele edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 'Filenin Sultanları' yarın Almanya ile karşılaşacak - Son Dakika

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