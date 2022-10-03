"Filenin Sultanları" yarın Almanya ile karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi

"Filenin Sultanları" yarın Almanya ile karşılaşacak

03.10.2022 09:42
"Filenin Sultanları" yarın Almanya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur ilk maçında yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur ilk maçında yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Polonya'nın Lodz kentindeki Sport Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

B Grubu'nun lideri olarak son 16'ya yükselen milliler, 2. turda F Grubu'nda yer aldı. "Filenin Sultanları" bu grupta ABD, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, 2. tur karşılaşmalarının ardından grupta ilk 4'e girmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.

YORUMLAR
500
Almanya'da gaz krizi | Çözüm Körfez'de mi? Almanya'da gaz krizi | Çözüm Körfez'de mi? 03 Ekim 2022 Eurosport Yayın Akışı 03 Ekim 2022 Eurosport Yayın Akışı
Kaynak: AA

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Filenin Sultanları' yarın Almanya ile karşılaşacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:02 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde reklam panolarına yansıtılan Çince yazıya sosyal medyada tepki yağdı
11:00 Zelenski duyurdu: Lyman'dan sonra Arkhanhelske ve Myrolyubivka'yı da kurtardık
10:29 CHP lideri Kılıçdaroğlu, yıllık yüzde 83,45 olarak açıklanan enflasyon oranına tepkili: TÜİK gerçek rakamı vermiyor
10:22 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur: Yusuf Demir'in Türk statüsünde sayılmaması anayasanın 10. maddesine aykırı
10:12 Döviz haftaya yükselişle başladı! Dolar 18,56 TL, euro 18,17 TL'den işlem görüyor
10:03 Malatya'da duvar kalınlığı 1 metre olan asırlık evleri görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
10:04 TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı! Aylık bazda yüzde 3,08, yıllık bazda yüzde 83,45 oldu
10:00 Sakarya'da halı saha maçı yaparken kalp krizi geçiren 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti
09:51 Çobanın drone ile imtihanı! Nacak fırlattı
09:43 Kalça frikiği veren Ajda Pekkan'ı eleştiren kullanıcıya Seren Serengil'den yanıt: İnan kalçası seninkinden yukarıdadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 11:15:00. #1.12#
SON DAKİKA: "Filenin Sultanları" yarın Almanya ile karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement