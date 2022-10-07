FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Son Dakika
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FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

07.10.2022 20:24
FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası

Salon: Atlas ArenaHakemler: Andrea Puecher (İtalya), Rene Karina Noemi (Arjantin)ABD: Ogbugu, Robinson, Drews, Frantti, Washington, Cuttino (Poulter, Wilhite, Carlini, Hentz, Wong-Orantes)Türkiye: Cansu Özbay, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge...

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Rene Karina Noemi (Arjantin)

ABD: Ogbugu, Robinson, Drews, Frantti, Washington, Cuttino (Poulter, Wilhite, Carlini, Hentz, Wong-Orantes)

Türkiye: Cansu Özbay, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar ( Simge Şebnem Aköz, Elif Şahin, Meryem Boz, İlkin Aydın, Meliha İsmailoğlu, Aylin Acar)

Setler: 25-22, 21-25, 25-20, 25-22

FIVB Dünya Şampiyonası'nda daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu.

Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakada her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, milliler, çekişmeli geçen birinci seti 25-22 mağlup tamamladı.

İkinci setin ilk dakikalarında Ebrar Karakurt ve Hande Baladın'ın sayılarıyla rakibine üstünlük kuran milli takım, blok sayıyla rakibine 25-21 üstünlük kurdu.

Üçüncü sette Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar sayılarıyla sette denge sağlamayı başaran milliler (13-13),

son bölümde rakibinin iyi servisleri karşısında zorlandı ve ABD seti 25-20 kazandı.

Dördüncü sette rakibinin blokları karşısında sayı bulmakta zorlanan milliler 14-8 geriye düştü. Saliha ile sayılar bulan milliler, Elif'in blok sayısıyla farkı bire (19-18) indirmesine rağmen son bölümde etkili olamadı ve bu seti 25-22 maçı da 3-1 kaybetti.

Milli takım grubundaki son maçında yarın TSİ 18.30'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

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FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası
Kaynak: AA

Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem, Arjantin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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