A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi finallerine katılmayı garantiledi - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi finallerine katılmayı garantiledi

Türkiye, FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) finallere katılmayı garantiledi. Milli takım, Hong Kong'da yapılan üçüncü etapta Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerek 8. galibiyetini elde etti ve puanını 24'e yükseltti. Bu sonuçla Türkiye, finallere katılmaya hak kazandı. Geçen yıl şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu yıl da başarılı bir performans sergiliyor.

13.06.2024 23:09
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) finallere katılmayı garantiledi.

Ligin Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde düzenlenen üçüncü etabında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenen milli takım, organizasyondaki 10. maçında 8. galibiyetini elde etti.

Puanını 24'e yükselten Türkiye, Hong Kong etabında kalan iki karşılaşması öncesi adını finallere yazdırdı.

16 takımın mücadele ettiği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallere katılacak.

"Filenin Sultanları", geçen yıl FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olmuştu.

Kaynak: AA

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