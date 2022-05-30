A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya maçına hazır - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya maçına hazır

30.05.2022 20:07

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında yarın İtalya ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında yarın İtalya ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Milliler, maçın oynanacağı Ankara Spor Salonu'nda başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışarak maçın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın antrenmanını izledi.

Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun birinci ayağının yarın Ankara'da başlayacağını anımsattı.

İkinci ve üçüncü ayak müsabakalarının ardından finallerin yine Ankara'da oynanacağını belirten Üstündağ, şunları kaydetti:

"Organizasyonla ilgili her şey yolunda. Güzel bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Kulüpler müsabakası bitti artık milli takım organizasyonu başladı. İnanıyorum ki oyuncularımız kulüplerde bu verdikleri mücadeleden sonra şimdi de milli takım ve ülkemiz için bir mücadele verecekler. Yoğun bir ilgiyle karşı karşıyayız. İnşallah yarın bu teveccühe, güzel desteğe de çocuklarımız sahada en güzel cevabı verecek. Bunun karşılığını da hep birlikte alacağız ve beraber kutlayacağız."

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya maçına hazır
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya maçına hazır
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya maçına hazır
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya maçına hazır
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya maçına hazır

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçı hazırlıklarını sürdürdü A Milli Takım, Faroe Adaları maçının hazırlıklarına çift idmanla başladı A Milli Takım, Faroe Adaları maçının hazırlıklarına çift idmanla başladı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya maçına hazır - Son Dakika


Son Dakika
21:31 Kocaeli'de çocukların fark etiği 2 metrelik yılan korku yarattı!
21:07 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Aynur Doğan açıklaması: Terör propagandası anlamına gelen konserlere izin verilemez
20:37 Rusya, ruble ile ödeme yapmayı kabul etmeyen Hollanda'ya gaz akışını kesiyor!
19:51 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK Başkanı ve üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davayla ilgili rapor hazırlattı: YSK'ya gönderme yoktur
19:46 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj: Müzakere kapısı açık şartlar belli
19:45 Premier Lig devi Chelsea resmen satıldı! Kulüp için 4 milyar sterlinden fazla para ödediler
18:55 Galatasaray'dan transfer çalımı! Gol kralı Umut Bozok ile anlaşma sağlandı
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 21:51:42. #1.12#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya maçına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement