A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosu belli oldu - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosu belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosu belirlendi. Başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde mücadele edecek olan takımın kadrosunda 12+1 oyuncu yer alıyor. Milliler, C Grubu'nda yer alarak 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde maçlara çıkacak.

08.07.2024 15:05
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde olimpiyatlarda mücadele edecek 12+1 kişilik A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı

Maç programı

Millilerin, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasındaki maç programı da belli oldu.

İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milli takım, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

29 Temmuz:

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos:

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos:

10.00 Türkiye-İtalya

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosu belli oldu - Son Dakika
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