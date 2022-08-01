Alkollü adamın sözlü tacizine uğrayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt çıldırdı - Son Dakika
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Alkollü adamın sözlü tacizine uğrayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt çıldırdı

01.08.2022 10:51

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldızı Ebrar Karakurt, Kadıköy'de alkollü bir adamın tacizine uğradı. Şahsın, "Fenerbahçe düşmanlarının Kadıköy'de yeri yok" diye bağırmasına çıldıran Ebrar, alkollü adamın üzerine yürüyerek, "Ne diyorsun lan sen!" ifadesini kullandı. Arkadaşlarının sakinleştirdiği voleybolcu olay yerinden ayrıldı.

İtalya takımı Igor Gorgonzola Novara ve A Milli Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, Kadıköy'de alkollü bir adamın sözlü tacizine uğradı.

Kadıköy'de alkollü adamın sözlü tacizine uğrayan Ebrar Karakurt sinirden çılgına döndü: Ne diyorsun lan sen!

"NE DİYORSUN LAN SEN!"

Cumartesi gecesi arkadaşlarıyla Kadıköy'de eğlenmeye çıkan Ebrar, lavabosunu kullanmak için girdiği bir mekanın çıkışında alkollü bir adamın hedefi oldu. "Fenerbahçe düşmanlarının Kadıköy'de yeri yok!" diyen adamın sözleri ile milli voleybolcu adeta sinirden çılgına döndü. Adamın üzerine yürüyen ve "Ne diyorsun lan sen!" diye bağıran Karakurt'u arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Yıldız voleybolcu daha sonra arkadaşları ile beraber olay yerinden ayrıldı.

Kadıköy'de alkollü adamın sözlü tacizine uğrayan Ebrar Karakurt sinirden çılgına döndü: Ne diyorsun lan sen!
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Ebrar Karakurt, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alkollü adamın sözlü tacizine uğrayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt çıldırdı - Son Dakika


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