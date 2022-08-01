Alkollü adamın sözlü tacizine uğrayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt çıldırdı

İtalya takımı Igor Gorgonzola Novara ve A Milli Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, Kadıköy'de alkollü bir adamın sözlü tacizine uğradı.

"NE DİYORSUN LAN SEN!"

Cumartesi gecesi arkadaşlarıyla Kadıköy'de eğlenmeye çıkan Ebrar, lavabosunu kullanmak için girdiği bir mekanın çıkışında alkollü bir adamın hedefi oldu. "Fenerbahçe düşmanlarının Kadıköy'de yeri yok!" diyen adamın sözleri ile milli voleybolcu adeta sinirden çılgına döndü. Adamın üzerine yürüyen ve "Ne diyorsun lan sen!" diye bağıran Karakurt'u arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Yıldız voleybolcu daha sonra arkadaşları ile beraber olay yerinden ayrıldı.