A Milli Takım 26. Sıradaki Yerini Korudu

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9,63 puan toplayan Türkiye, toplamda 1548,15 puana ulaştı.
Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.
Listenin ilk 6 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 7. sıraya, İtalya da 9. sıraya yükseldi. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Arjantin
|1883,5
|-5,52
|2
|Fransa
|1859,85
|+7,93
|3
|İspanya
|1844,33
|+7,91
|4
|İngiltere
|1807,83
|-9,45
|5
|Brezilya
|1784,37
|+12,35
|6
|Belçika
|1761,27
|-6,87
|7
|Portekiz
|1752,68
|+0,54
|8
|Hollanda
|1748,24
|-11,71
|9
|İtalya
|1729,4
|+3,09
|10
|Kolombiya
|1724,37
|-14,35
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