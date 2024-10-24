A Milli Takım 26. Sıradaki Yerini Korudu

Spor

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9,63 puan toplayan Türkiye, toplamda 1548,15 puana ulaştı.

Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.

Listenin ilk 6 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 7. sıraya, İtalya da 9. sıraya yükseldi. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim 1 Arjantin 1883,5 -5,52 2 Fransa 1859,85 +7,93 3 İspanya 1844,33 +7,91 4 İngiltere 1807,83 -9,45 5 Brezilya 1784,37 +12,35 6 Belçika 1761,27 -6,87 7 Portekiz 1752,68 +0,54 8 Hollanda 1748,24 -11,71 9 İtalya 1729,4 +3,09 10 Kolombiya 1724,37 -14,35

Kaynak: AA