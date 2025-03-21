A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi - Son Dakika
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Spor

A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi

A Milli Takım\'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi

A Milli Takım, Uluslar Ligi Play-Off maçında Macaristan'ı 3-1'le geçtikten sonra kadrosuna yeni bir isim ekledi. Cezalı duruma düşen Orkun Kökçü'nün yerine Trabzonspor'dan Palermo'ya kiralanan Rayyan Baniya kadroya dahil edildi. Bu sezon İtalya'da gösterdiği performansla dikkat çeken Baniya, 24 resmi maçta forma giydi ve 2 gol attı.

21.03.2025 17:25
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UEFA Uluslar Ligi Play-Off ilk maçında Macaristan'ı 3-1'le geçen Milli Takımımız, ara vermeden rövanş maçının hazırlıklarına başlarken karşılaşma öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

RAYYAN BANİA KADROYA ALINDI

Fanatik'te yer alan habere göre, Palermo forması giyen Rayyan Baniya, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Baniya, Macaristan maçı öncesi A Milli Takım'la antrenmana çıktı.

Bu sezon başında Trabzonspor'dan Palermo'ya kiralanan Rayyan Baniya, İtalya'da gösterdiği perfomansın ardından Montella tarafından Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Bu sezon 24 resmi maçta forma giyen Baniya 2 de gol attı. Baniya bugün yapılan idmana da katıldı.

A Milli Takım'da sürpriz gelişme! Rayyan Baniya kadroya dahil edildi

HAKEM DE BELLİ OLDU

23 Mart Pazar günü saat 23.00'te Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak mücadelede Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Florian Badstübner üstlenecek. Müsabakada Bastian Dankert VAR, Bastian Dankert da AVAR olarak görev yapacak.

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Son Dakika Spor A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • 6490203:
    yabancı hakem istiyoruz 10 0 Yanıtla
    Murat Ceylan:
    adamsın ;) 1 0
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