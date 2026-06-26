A Milli Takım ABD ile Karşılaştı - Son Dakika
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A Milli Takım ABD ile Karşılaştı

26.06.2026 05:13
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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda ABD ile karşılaşırken, 7 değişiklik yapıldı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3'üncü maçında Los Angeles Stadyumu'nda ev sahibi ABD ile karşı karşıya geldi. TSİ 05.00'te başlayan karşılaşmada Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal düdük çaldı. Ghorbal'ın yardımcılıklarını ise Mokrane Gourari ve Abbes Zerhouni üstlendi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay'a 1-0 kaybedilen maçın 11'inde 7 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam; Mert Müldür, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerlerine Zeki Çelik, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın ve Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi.

Kalede eldivenleri Uğurcan Çakır'a emanet eden Montella, savunma dörtlüsünü; Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı'dan oluşturdu. Orta alanda Salih Özcan ve Orkun Kökçü'yü görevlendiren Montella; hücum hattının sağında Oğuz Aydın, 10 numarada Arda Güler, sol kanatta ise Kenan Yıldız'ı sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Barış Alper Yılmaz oldu.

2 İSİM İLK KEZ FORMA GİYDİ

A Milli Futbol Takımı'nda 2 futbolcu Dünya Kupası'nda ilk kez forma giydi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ozan Kabak ve Oğuz Aydın, Dünya Kupası'nda ilk kez sahaya çıktı. İki futbolcu Avustralya ve Paraguay ile oynanan karşılaşmalarda kadroda yer almış ancak forma şansı bulamamıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım ABD ile Karşılaştı - Son Dakika

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