A Milli Takım, ABD'yi 2-1 Geçti

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, özel maçta ABD ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Tillman'ın pasında topla buluşan McGlynn'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
10. dakikada ceza sahası sol çaprazdan McGlynn'ın sert şutunda top dışarı çıktı.
24. dakikada ceza sahası içinde Johnny Cardoso'nun hatalı pasında araya giren Arda Güler'e çarpan top filelerle buluştu. 1-1
27. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Oğuz Aydın'ın şutunda savunmadan dönen topu arka direkte Kerem Aktürkoğlu ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Pratt & Whitney
Hakemler: Fernando Moron, Andres Vargas, Alejandro Camarena
ABD: Freese, Richards, McGlynn, Luna, Robinson, de la Torre, Johnny Cardoso, Freeman, Tillman, Agyemang, Arfsten
Yedekler: Matthew Turner, Christopher Brady, John Tolkin, Walker Zimmerman, Tim Ream, Mark McKenzie, Tyler Adams, Quinn Sullivan, Sebastian Berhalter, Brenden Aaronson, Nathan Harriel, Paxten Aaronson, Brian White, Damion Downs, Haji Wright
Teknik Direktör: Mauricio Pochettino
Türkiye: Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Eren Ermalı, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız
Yedekler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Mustafa Eskihellaç, Yasin Özcan, Okay Yokuşlu, İrfan Can Kahveci, Can Uzun, Ege Tıknaz, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: McGlynn (dk. 2) (ABD), Arda Güler (dk. 24), Kerem Aktürkoğlu (dk. 27) (Türkiye) - CONNECTICUT
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