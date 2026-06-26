A Milli Takım ABD'yi 3-2 Mağlup Etti

Stat: Los Angeles

Hakemler: Mustapha Ghorbal, Mokrane Gourari, Abbes Zerhouni (Cezayir)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 84 Çağlar Söyüncü), Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü (Dk. 88 Kaan Ayhan), Oğuz Aydın (Dk. 90+2 Mert Müldür), Kenan Yıldız (Dk. 84 Can Uzun), Arda Güler, Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+2 İrfan Can Kahveci)

ABD: Turner, Trusty, McKenzie, Scally (Dk. 77 Freeman), Robinson, Reyna (Dk. 77 Dest), McKennie (Dk. 86 Tillman), Berhalter, Aaronson (Dk. 77 Zendejas), Weah (Dk. 58 Pulisic), Pepi

Goller: Dk. 3 Trusty, Dk. 49 Belharter (ABD), Dk. 10 Arda Güler, Dk. 31 Orkun Kökçü, Dk. 90+8 Kaan Ayhan (Türkiye)

Sarı kart: Dk. 19 Berhalter (ABD)

LOS A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti.

49. dakikada ABD eşitliği sağladı. McKenzie'nin soldan kullandığı uzun taç atışında top ceza yayı önü sol çaprazında Belharter'in önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 2-2.

62. dakikada ABD tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Pulisic, soldan ceza sahasına girip çaprazdan sert vurdu, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Dönen topu penaltı noktası üzerinde Aaronson tamamlamak istedi ancak topu yandan dışarı gönderdi.

63. dakikada ABD yine etkili geldi. Sağdan ceza sahasına yapılan ortada savunmadan öne Pulisic vurdu. Uğurcan Çakır'ın parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top direğe de çarpıp oyun alanına geri döndü. Savunma topu kornere yolladı.

72. dakikada Arda Güler'in pasında sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız ceza sahasına girip çaprazdan sert vurdu ancak top az farkla yandan auta gitti.

89. dakikada A Milli Futbol Takımı gole çok yaklaştı. Arda Güler'in topuk pasıyla savunmanın arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda defanstan önce vurmak istedi ancak topu ıska geçti.

90+8. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Salih Özcan'ın sağdan yaptığı ortada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Can Uzun'un vuruşunda savunmadan seken top kale sahası içindeki Kaan Ayhan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu filelere yolladı: 3-2.

A Milli Futbol Takımı müsabakadan 3-2 galibiyetle ayrılırken 3 puanla grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.