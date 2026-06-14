A Milli Takım Avustralya ile Tarihi Maçta - Son Dakika
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A Milli Takım Avustralya ile Tarihi Maçta

A Milli Takım Avustralya ile Tarihi Maçta
14.06.2026 09:10
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A Milli Takım, Avustralya ile maçını Rize'de çay üreticileri cep telefonlarından takip etti.

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk mücadelesi olan Avustralya maçı, Türkiye'nin dört bir yanında ilgiyle izlendi.

Kanada'nın Vancouver kentinde sabah erken saatlerde oynanan bu tarihi maçı kaçırmak istemeyen vatandaşlar, saat 07.00 itibarıyla ekranları başına geçerken Rize'de ise çay hasadı için bahçeye girmek zorunda olan üreticiler maçı cep telefonlarından takip etti.

Rize'nin dik yamaçlarındaki yeşil çay bahçelerinde yaş çay hasadı yapan üreticiler, yılın en yoğun hasat döneminde hem çalışıp hem de A Milli Futbol Takımı'nı destekledi.

Çaylıklarda üreticiler cep telefonlarından veya çay bezlerinin yanına koydukları radyolardan maçı canlı takip etti. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım Avustralya ile Tarihi Maçta - Son Dakika

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