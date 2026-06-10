A Milli Futbol Takımı, Avustralya maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Futbol Takımı, Avustralya maçının hazırlıklarına devam etti

A Milli Futbol Takımı, Avustralya maçının hazırlıklarına devam etti
10.06.2026 05:53  Güncelleme: 06:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Arizona'da teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı. Kenan Yıldız takımdan ayrı çalışırken, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Bayburt Belediye Başkanı da antrenmanı izledi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile 14 Haziran Cumartesi TSİ 07.00'de karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Arizona'da bulunan Athletic Grounds'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

Antrenmanda Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile milli takım kampını ziyaret eden Bayburt Belediye Başkanı Mehmet Mete Memiş ve IBF hafif sıklet dünya şampiyonu boksör Elif Nur Turhan da takip etti.

A Milli Futbol Takımı yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - ARIZONA

Kaynak: İHA

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Bayburt Belediyesi, Vincenzo Montella, Kenan Yıldız, Etkinlikler, Avustralya, Antrenman, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, Avustralya maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Takım’ı gece yarısı korkutan olay Otobüsten indiler A Milli Takım'ı gece yarısı korkutan olay! Otobüsten indiler
Hatay’da serum çıkarma işlemi esnasında sargıyla birlikte bebeğin parmağı kesildi Hatay'da serum çıkarma işlemi esnasında sargıyla birlikte bebeğin parmağı kesildi
Ege Üniversitesi’nde ihalelerde usulsüzlük soruşturması 45 kişi için gözaltı kararı verildi Ege Üniversitesi'nde ihalelerde usulsüzlük soruşturması! 45 kişi için gözaltı kararı verildi
Yer: Malatya Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Karne sevinci yaşayacaktı 8. sınıf öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü Karne sevinci yaşayacaktı! 8. sınıf öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
Trump’tan Çin’i kızdıracak hamle Kara listeye 3 dev eklendi Trump'tan Çin'i kızdıracak hamle! Kara listeye 3 dev eklendi

00:22
ABD, İran’a karşı saldırılara başladı Liman kentleri hedef alındı
ABD, İran'a karşı saldırılara başladı! Liman kentleri hedef alındı
23:42
Fenerbahçe’ye dönmeye hazırlanan Aykut Kocaman’ın ekibi netlik kazanıyor
Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan Aykut Kocaman'ın ekibi netlik kazanıyor
22:28
İran savaş uçakları havalandı, Erbil’den patlama sesleri geldi
İran savaş uçakları havalandı, Erbil'den patlama sesleri geldi
22:07
Mehmet Ali Erbil’in ’yeni sevgilisi’ olduğu iddia edilmişti 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu
Mehmet Ali Erbil'in 'yeni sevgilisi' olduğu iddia edilmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu
22:01
Real Madrid’de Arbeloa ile yollar ayrıldı
Real Madrid'de Arbeloa ile yollar ayrıldı
21:57
Hakkari’de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
Hakkari'de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 06:27:33. #7.13#
SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı, Avustralya maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.