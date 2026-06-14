A Milli Takım, Avustralya'ya 2-0 Mağlup Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılması bu ülkede yaşayan Türkleri üzdü.

Avustralya'da yaşayan Türkler, Kanada'nın Vancouver kentinde oynanan A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya maçını, ülkenin çeşitli merkezlerinde kurulan dev ekranlarda birlikte takip etti.

Avustralya Uluslararası Maarif Okullarının katkılarıyla Victoria Eyaleti Premier Ligi'nde mücadele eden Anadoluspor'un sahası Nasiol Stadı'nda kurulan ekranda maçı takip eden Türkler, tribünleri ay-yıldızlı Türk bayraklarıyla donattı.

Maçın başlamasıyla birlikte A Milli Takım lehine tezahüratlarda bulunan sporseverler, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçta alınan 2-0 mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.

Türk taraftarlardan Hatice Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kaybettik ama umudumuzu yitirmedik. Top kontrolü çoğunlukla bizdeydi ve çok kaçırdık. Önümüzdeki iki maçtan çok umutluyuz." ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan Can Şipşak da Avustralya'nın defansta adeta duvar ördüğünü ve yanlış kadro seçiminin de yenilgide etkili olduğunu belirtti.

Şipşak, "Can Uzun veya Deniz Gül ile başlasaydık belki daha iyi oynayabilirdik. İnşallah Amerika ve Paraguay'ı yenebiliriz." şeklinde konuştu.