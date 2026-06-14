A Milli Takım, Avustralya'ya 2-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Takım, Avustralya'ya 2-0 Mağlup Oldu

14.06.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 yenildi. Türkler üzüntü yaşadı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılması bu ülkede yaşayan Türkleri üzdü.

Avustralya'da yaşayan Türkler, Kanada'nın Vancouver kentinde oynanan A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya maçını, ülkenin çeşitli merkezlerinde kurulan dev ekranlarda birlikte takip etti.

Avustralya Uluslararası Maarif Okullarının katkılarıyla Victoria Eyaleti Premier Ligi'nde mücadele eden Anadoluspor'un sahası Nasiol Stadı'nda kurulan ekranda maçı takip eden Türkler, tribünleri ay-yıldızlı Türk bayraklarıyla donattı.

Maçın başlamasıyla birlikte A Milli Takım lehine tezahüratlarda bulunan sporseverler, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçta alınan 2-0 mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.

Türk taraftarlardan Hatice Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kaybettik ama umudumuzu yitirmedik. Top kontrolü çoğunlukla bizdeydi ve çok kaçırdık. Önümüzdeki iki maçtan çok umutluyuz." ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan Can Şipşak da Avustralya'nın defansta adeta duvar ördüğünü ve yanlış kadro seçiminin de yenilgide etkili olduğunu belirtti.

Şipşak, "Can Uzun veya Deniz Gül ile başlasaydık belki daha iyi oynayabilirdik. İnşallah Amerika ve Paraguay'ı yenebiliriz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Avustralya, Olaylar, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım, Avustralya'ya 2-0 Mağlup Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
A Milli Takım’ın rakibinden gözdağı Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
Dünya Kupası’nda geceye damga vuran golü ABD’nin yıldızı attı Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

11:40
Tabela yine değişecek Motorine dev indirim geliyor
Tabela yine değişecek! Motorine dev indirim geliyor
11:28
Dünya Kupası’nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar
Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar?
11:23
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
10:55
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı 4 kişi hayatını kaybetti
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
10:12
Dakikalarca izlettiler Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın
Dakikalarca izlettiler! Sabahın köründe yapılan rezilliğe bakın
09:44
Isparta’nın pembe hazinesi Kilosu 650 bin liraya alıcı buluyor
Isparta'nın pembe hazinesi! Kilosu 650 bin liraya alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 11:56:40. #7.13#
SON DAKİKA: A Milli Takım, Avustralya'ya 2-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.