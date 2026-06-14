A Milli Takım Avustralya'ya 2-0 yenildi - Son Dakika
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A Milli Takım Avustralya'ya 2-0 yenildi

14.06.2026 09:13
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde karşı karşıya geldiği Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Avustralya ceza sahasında oluşan karambol sonrası Avustralya savunması pozisyonu iyi uzaklaştıramadı. Dönen topu ceza yayı üzerinde önünde bulan İsmail'in şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

57. dakikada A Milli Futbol Takımı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından kazandığı serbest vuruşta topun başına Arda Güler geçti. Arda'nın sağ köşeye yaptığı ser vuruşta kaleci Beach uzanarak son anda meşin yuvarlağın çizgiyi geçmesine engel oldu.

72. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun derinlemesine pasında savunma arkasına sarkan Zeki Çelik'in ceza alanına girmesinin ardından son çizgiye inip yaptığı vuruşu kaleci Beach kornere çeldi.

75. dakikada sağ kanatta taç çizgisi yakınında topla bulunan Metcalfe'nin ceza yayından sağ köşeye çektiği sert şutta top filelerle buluştu. 2-0

Stat: BC Place

Hakemler: Jesus Valenzuela, Jorge Urrego, Tulio Moreno

Avustralya: Patrick Beach, Alessandro Circati, Jacop İtaliano (Jason Geria dk. 74), Jardon Bos (Aziz Behich dk. 84), Harry Souttar, Cameron Burgess, Connor Metcalfe, Aiden ONeill, Paul Okon-Engstler (Jackson Irvine dk. 84), Mohammed Toure (Tete Yengi dk. 74), Nestory Irankunda Nishan Velupillay (dk. 61)

Yedekler: Mathew Ryan, Paul Izzo, Milos Degenek, Mathew Leckie, Ajdin Hrustic, Awer Mabil, Cameron Devlin, Kai Trawin, Cristian Volpato, Lucas Herrington

Teknik Direktör: Tony Popovic

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Mert Müldür dk. 81), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü (Yunus Akgün dk. 62), Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek (Salih Özcan dk. 81), Kerem Aktürkoğlu (Deniz Gül dk. 85), Arda Güler, Barış Alper Yılmaz (Kenan Yıldız dk. 46)

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Samet Akaydin, Can Uzun

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Nestory Irankunda (dk. 27), Connor Metcalfe (dk. 75) (Avustralya)

Sarı kart: Yunus Akgün (Türkiye) - VANCOUVER

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım Avustralya'ya 2-0 yenildi - Son Dakika

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