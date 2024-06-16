A Milli Takım, basın mensuplarıyla bayramlaştı - Son Dakika
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A Milli Takım, basın mensuplarıyla bayramlaştı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Kurban Bayramı nedeniyle teknik ekip ve futbolcuların basın mensuplarıyla bayramlaşmasını gerçekleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolcuların katıldığı bayramlaşma sonrasında hatıra fotoğrafı çekildi. Arda Güler'in geç kalması ise gülüşmelere neden oldu. Bayramlaşmanın ardından milli takımın antrenmanı başladı.

16.06.2024 18:49
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da teknik ekip ve futbolcular, Kurban Bayramı nedeniyle basın mensuplarıyla bayramlaştı.

Barsinghausen'deki kamp merkezinde gerçekleştirilen bayramlaşmaya Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolcular katıldı.

Teknik ekip ve futbolcular, basın mensuplarıyla bayramlaştıktan sonra, hatıra fotoğrafı çekildi.

Milli takımın genç yıldızı Arda Güler'in bayramlaşmaya geç kalması ise gülüşmelere neden oldu.

Bayramlaşmanın ardından, milli takımın antrenmanı başladı.

Kaynak: AA

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