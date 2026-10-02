A Milli Takım Belçika'da ilk 11'ini 6 isimle yeniledi, Bartuğ Elmaz ilk kez A Milli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Takım Belçika'da ilk 11'ini 6 isimle yeniledi, Bartuğ Elmaz ilk kez A Milli oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, Belçika deplasmanında teknik direktör Vincenzo Montella'nın İtalya maçına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptığı kadroyla mücadele etti. İlk kez A Milli formayı giyen Bartuğ Elmaz orta sahada görev alırken, Türk taraftarlar tribünü doldurdu.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında Belçika'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan İtalya karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişikliğe gitti.

Vincenzo Montella, Altay Bayındır, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Can Uzun'un yerlerine cezası sona eren Uğurcan Çakır ile Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürdü.

A Milli Futbol Takımı, sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Emirhan Topçu, Salih Özcan, Demir Ege Tıknaz, Deniz Gül, İlhan Fakılı, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Mustafa Eskihellaç yedekler arasında yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Can Uzun'un yanı sıra Okan Kocuk, Adil Demirbağ, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Emirhan İlkhan, Melih Kabasakal ve Aral Şimşir maç kadrosunda yer alamadı.

Bartuğ Elmaz ilk maçına çıktı

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın Belçika karşısında ilk 11'de şans verdiği Bartuğ Elmaz, A Milli Takım formasını ilk kez giydi.

Bartuğ, Fenerbahçe'den takım arkadaşı İsmail Yüksek ile birlikte orta sahada görev aldı.

İlhan Fakılı ilk kez maç kadrosunda

A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer alan İlhan Fakılı ilk kez maç kadrosuna alındı.

Fransa ve İtalya maçlarının aday kadrosunda yer alamayan genç oyuncu, Belçika maçında yedekler arasında forma şansı bekledi.

Maça Türk taraftarlardan yoğun ilgi

???????A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile deplasmanda oynadığı mücadeleye Türk taraftarların ilgisi büyük oldu.

Türk taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldururken, stadın diğer bölümlerinde de yer aldıkları görüldü.

Maç öncesinde hafta içinde hayatını kaybeden eski milli kaleci Şükrü Ersoy anısına saygı duruşunda bulunuldu. Ersoy'un fotoğrafı skorboard'a yansıtıldı.

Kaynak: AA
A Milli Futbol TakımıVincenzo MontellaMilli TakımBelçikaİtalyaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı Cezayı duyunca heyete bela okudu Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı! Cezayı duyunca heyete bela okudu
Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi
21:45
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş bulundu
21:44
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
21:37
Hacıosmanoğlu’nun Gündoğdu’ya bomba talimat: FETÖ’cü bunları bitir
Hacıosmanoğlu'nun Gündoğdu'ya bomba talimat: FETÖ'cü bunları bitir
21:15
TFF’den Galatasaray’a kötü haber Okan Buruk ve Ugochukwu’nun cezaları onandı
TFF'den Galatasaray'a kötü haber! Okan Buruk ve Ugochukwu'nun cezaları onandı
20:45
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme
20:36
Muğla’da yaşlı kadın banyoda ölü bulundu
Muğla'da yaşlı kadın banyoda ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 22:29:32. #.0.2#
SON DAKİKA: A Milli Takım Belçika'da ilk 11'ini 6 isimle yeniledi, Bartuğ Elmaz ilk kez A Milli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei