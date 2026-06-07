A Milli Takım'da 7 Değişiklik

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son oynadıkları Kuzey Makedonya karşılaşmasının 11'ine göre Venezuela karşısında sahaya 7 değişiklikle çıktı.

FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarını ABD'de sürdüren A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Inter Miami CF Stadyumu'nda Venezuela ile mücadele ediyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları Kuzey Makedonya müsabakasının 11'ine göre 7 değişiklik yaptı. Montella ilk maça göre Altay Bayındır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Yunus Akgün, Can Uzun ve Oğuz Aydın'ın yerine Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler'e görev verdi.

Kaptan olarak Zeki Çelik çıktı

A millilerde, Venezuela maçında sahaya Zeki Çelik kaptan olarak çıktı. Zeki, bu müsabaka ile birlikte ay-yıldızlı formayı 61. kez giydi.

Ay-yıldızlıların 11'i

Milliler karşılaşmaya; Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler ve Deniz Gül 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Aral Şimşir, Mert Müldür, Yunus Akgün, Demir Ege Tıknaz, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Samet Akaydin ve Can Uzun bekledi.

Öte yandan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de forma giydiği dönemde birlikte çalıştığı Venezuela Milli Takımı'nda görev yapan Ortega Oscar Ortega ile Inter Miami Stadyumu'nda bir araya geldi.

Türk taraftarlar yalnız bırakmadı

Dünya Kupası öncesi son provasını Venezuela karşısında yapan A Milli Futbol Takımı'nı, Türk taraftarlar yalnız bırakmadı. Burada yaşayan ve çevre şehirlerden gelen birçok ay-yıldızlı taraftarlar müsabakayı tribünden takip etti. - MİAMİ