A Milli Takım'da Montella dönemi sona erdi, TFF 1115 günlük göreve son verdi - Son Dakika
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A Milli Takım'da Montella dönemi sona erdi, TFF 1115 günlük göreve son verdi

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A Milli Takım\'da Montella dönemi sona erdi, TFF 1115 günlük göreve son verdi
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TFF, A Milli Futbol Takımı'nda 1115 gün görev yapan teknik direktör Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı aldı. Montella döneminde milliler 40 maçta 21 galibiyet, 14 mağlubiyet, 5 beraberlik alırken 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadı.

A Milli Futbol Takımı'nın başında 1115 gün kalan Teknik Direktör Vincenzo Montella, bu süreçte 40 maça çıkarken, 21 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

A Milli Futbol Takımı'nda son dönemde alınan sonuçların ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son yaptığı yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Montella ile yola devam etmeme kararı aldıklarını duyurdu.

1115 gün görevde kaldı

Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından 21 Eylül 2023 tarihinde takımın başına geçen İtalyan teknik adam, 1115 gün görev kaldı. Bu süreçte ilk sınavında 12 Ekim 2023 tarihinde deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek başlayan Montella, son maçında ise 5 Ekim 2026'da konuk olduğu İtalya'ya 3-1'lik skorla kaybetti.

40 maça çıktı

Vincenzo Montella, A Milli Takım ile 31'i resmi, 9'u özel olmak üzere toplam 40 maça çıktı. İtalyan teknik adam, söz konusu müsabakalarda 21 galibiyet elde ederken, 14 yenilgi ve 5 de beraberlik aldı. Milliler, bu dönemde 66 gol kaydederken, kalesinde 58 gol gördü.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadı

Montella'nın, A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırdığı dönemde Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarı elde etti. Portekiz, Çekya ve Gürcistan'ın olduğu gruptan çıkan ay-yıldızlılar, son 16 turunda Avusturya'yı yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler, çeyrek finalde Hollanda'ya kaybederek, turnuvaya veda etti.

24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldı

Vincenzo Montella, yıllardır süren FIFA Dünya Kupası hasretini sona erdiren teknik direktör oldu. Montella ile birlikte milliler, 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti aldı. ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda istediği sonuçları alamayan A Milliler, Avusturalya, Paraguay ve ABD'nin olduğu grubu 3 puanla sonuncu sırada tamamladı.

UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi

52 yaşındaki teknik direktör ile UEFA Uluslar A Ligi'ne ilk kez çıkıldı. A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamladı ve A Ligi'ne yükselmek için Macaristan ile play-off oynadı. Milliler, Macaristan'ı geçerek A Ligi'ne yükselmeyi başardı.

A Ligi'nde 4'te 0 yaptı

Uluslar A Ligi'nde Fransız, İtalya ve Belçika ile mücadele eden A Milli Takım, istediği gibi başlayamadı. Milliler, 4 maçlık seride puan alamadı ve 4 müsabakayı da kaybetti. Ay-yıldızlılar sırasıyla Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, Belçika'ya deplasmanda 3-0 ve son olarak konuk olduğu İtalya'ya 3-1'lik skorlarla yenildi.

İspanya'ya 6-0, Avusturya'ya 6-1 kaybetti

Vincenzo Montella yönetiminde A Milli Futbol Takımı, 2 karşılaşmada kalesinde 6'şar gördü. Milliler, 26 Mart 2024 tarihindeki hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1, 7 Eylül 2025 tarihinde Konya'da oynadığı İspanya'ya da 6-0'lık skorla kaybetti.

Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti

A milliler, Montella döneminde en farklı galibiyetini ise Bulgaristan karşısında elde etti. Milliler, 11 Ekim 2025 tarihinde deplasmanda mücadele ettiği Bulgaristan'ı 6-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Ay-yıldızlılar ayrıca Letonya ve Kuzey Makedonya'yı da 4-0'lık skorlarla yendi.

A Milli Takım'da en çok maça çıkan 4. teknik direktör oldu

Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran 4. İtalyan teknik adam oldu. Bu süreçte 40 müsabakada takımın başında yer alan Montella, A Milli Takım'da en çok maça çıkan 4. teknik direktör olarak yer aldı. Millilerde Fatih Terim, 135 maçla bu listenin ilk sırasında bulunuyor.

Kaynak: İHA
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