A Milli Takım'da sakatlanan Salih Özcan'ın yerine İsmail Yüksek ile Tolga Ciğerci kadroya dahil edildi

Burak'ın gözünden bile sakındığı eşi olay oldu! Neden çirkin biriyle evlendin demişlerdi

"Amacını biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu, bu kez Erdoğan'a destek vereceğini söyledi

Dışarıdan sıradan bir ev gibi görülüyor, içeri görenler gözlerine inanamıyor

Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosunda sürpriz bir değişiklik yaşandı.

İSMAİL YÜKSEK, A MİLLİ TAKIM'DA

TFF'den yapılan açıklamada Salih Özcan'ın sakatlandığı ve yerine İsmail Yüksek ile Tolga Ciğerci'nin çağrıldığı belirtildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmalar için bugünden itibaren TFF'nin Riva'daki tesislerinde toplanmaya başlayan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Takımı Borussia Dortmund'un Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerde ayağında kemik ödemi saptanan Salih Özcan aday kadrodan çıkarılırken, Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.