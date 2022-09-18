A Milli Takım'da sakatlanan Salih Özcan'ın yerine İsmail Yüksek ile Tolga Ciğerci kadroya dahil edildi - Son Dakika
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A Milli Takım'da sakatlanan Salih Özcan'ın yerine İsmail Yüksek ile Tolga Ciğerci kadroya dahil edildi

18.09.2022 23:18

A Milli Takım'da sakatlanan Salih Özcan'ın yerine, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek ile Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci'nin kadroya dahil edildi.

Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosunda sürpriz bir değişiklik yaşandı.

İSMAİL YÜKSEK, A MİLLİ TAKIM'DA

TFF'den yapılan açıklamada Salih Özcan'ın sakatlandığı ve yerine İsmail Yüksek ile Tolga Ciğerci'nin çağrıldığı belirtildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmalar için bugünden itibaren TFF'nin Riva'daki tesislerinde toplanmaya başlayan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Takımı Borussia Dortmund'un Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerde ayağında kemik ödemi saptanan Salih Özcan aday kadrodan çıkarılırken, Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.

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SON DAKİKA: A Milli Takım'da sakatlanan Salih Özcan'ın yerine İsmail Yüksek ile Tolga Ciğerci kadroya dahil edildi - Son Dakika
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