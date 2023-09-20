A Milli Takım\'da Vincenzo Montella dönemi başlıyor

TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolları resmen ayırdı. Ay-yıldızlı ekibin yeni hocası Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella olacak.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Vincenzo Montella ile her konuda anlaşmaya vardı. İtalyan hoca, A Milli Takım ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

MONTELLA'NIN TÜRKİYE KARNESİ

Vincenzo Montella, Adana Demrispor'un başında Süper Lig'de 69 maça çıktı. İtalyan hoca bu karşılaşmalarda 33 galibiyet, 17 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Montella, Türkiye macerasında Adana Demirspor ile Süper Lig'de 1.68'lik puan ortalaması tutturdu.