A Milli Takım'dan Puskas Arena'da Yürüyüş

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde Puskas Arena'da yürüyüş yaptı.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında yarın TSİ 20.00'de başkent Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da ile Macaristan ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da antrenmanını yaptıktan sonra Macaristan'da gelen ay-yıldızlılar müsabakanın oynanacağı stadyumda yürüyüş yaptı. Burada futbolcular, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile teknik ekip sahayı gezdi ve zemini kontrol etti. - BUDAPEŞTE