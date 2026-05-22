A Milli Takım, Dünya Kupası Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Takım, Dünya Kupası Hazırlıklarına Başladı

22.05.2026 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına Riva'da antrenman yaparak başladı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman öncesinde Montella, saha içinde futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Antrenman düz koşuyla başlarken, dinamik ısınma ve pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra 3 gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman koşu çalışmasıyla sona erdi.

Milliler yarın saat 17.15'te yapacağı antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek.

Ay-yıldızlılarda 35 kişilik aday kadrodan 25 futbolcu çalışmada yer alırken, Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise ayrı çalıştı.

Ligleri devam eden Arda Güler, Kenan Yıldız, Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde mücadele edecek Mustafa Eskihellaç ve Almanya Kupası finalinde oynayacak Atakan Karazor henüz takıma katılmadı.

Bu futbolcuların dışında dinlenme süreci devam eden Merih Demiral ve Yusuf Akçiçek ile özel izinli olan Mert Günok da antrenmanda yer almadı.

A Milli Futbol Takımı, 29 Mayıs'tan itibaren tesislerde kampa girecek. Milliler, Dünya Kupası çalışmaları kapsamında 1 Haziran'da Kadıköy'de Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı oynayacak ve 2 Haziran'da kamp için ABD'nin Florida eyaletine gidecek. Ay-yıldızlılar, 7 Haziran'da ise Florida'nın Miami şehrindeki Inter Miami Stadyumu'nda Venezuela'yla hazırlık maçı yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım, Dünya Kupası Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Trump, Polonya’ya 5 bin asker gönderiyor Trump, Polonya'ya 5 bin asker gönderiyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı 4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir

20:43
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
20:05
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis
Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
20:04
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
19:25
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 21:01:40. #7.12#
SON DAKİKA: A Milli Takım, Dünya Kupası Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.