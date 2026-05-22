A Milli Takım, Dünya Kupası Hazırlıklarına Başladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman öncesinde Montella, saha içinde futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Antrenman düz koşuyla başlarken, dinamik ısınma ve pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra 3 gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman koşu çalışmasıyla sona erdi.

Milliler yarın saat 17.15'te yapacağı antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek.

Ay-yıldızlılarda 35 kişilik aday kadrodan 25 futbolcu çalışmada yer alırken, Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise ayrı çalıştı.

Ligleri devam eden Arda Güler, Kenan Yıldız, Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde mücadele edecek Mustafa Eskihellaç ve Almanya Kupası finalinde oynayacak Atakan Karazor henüz takıma katılmadı.

Bu futbolcuların dışında dinlenme süreci devam eden Merih Demiral ve Yusuf Akçiçek ile özel izinli olan Mert Günok da antrenmanda yer almadı.

A Milli Futbol Takımı, 29 Mayıs'tan itibaren tesislerde kampa girecek. Milliler, Dünya Kupası çalışmaları kapsamında 1 Haziran'da Kadıköy'de Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı oynayacak ve 2 Haziran'da kamp için ABD'nin Florida eyaletine gidecek. Ay-yıldızlılar, 7 Haziran'da ise Florida'nın Miami şehrindeki Inter Miami Stadyumu'nda Venezuela'yla hazırlık maçı yapacak. - İSTANBUL