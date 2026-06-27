A Milli Takım Dünya Kupası'na Veda Etti - Son Dakika
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A Milli Takım Dünya Kupası'na Veda Etti

A Milli Takım Dünya Kupası\'na Veda Etti
27.06.2026 10:44
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 1 galibiyetle grubu son sırada tamamladı.

A Milli Futbol Takımı'nda, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda bulunan 26 futbolcunun 23'ü forma giyerken, Uğurcan Çakır ile Arda Güler 3 maçta da tam süre aldı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ev sahiplerinden ABD'nin dışında Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya geldi. Milliler, ilk maçta Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Palace Stadyumu'nda Avustralya ile mücadele ederken, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, ikinci müsabakada ise ABD'de yer alan San Francisco Bay Area'da Paraguay ile oynadı ve rakibine 1-0 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar son maçta ise Los Angeles Stadyumu'nda ABD'yi 3-2'lik skorla mağlup ederek turnuvaya veda etti.

A Milliler, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puanla grubu son sırada tamamladı.

3 gol attı, 5 gol yedi

A Milli Futbol Takımı, grupta oynadığı maçlarda 3 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 5 gol gördü. İlk iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamayan ay-yıldızlılar, 3 golü de ABD ile yaptığı müsabakada kaydetti.

Uğurcan Çakır ile Arda Güler en çok süre alan isimler oldu

Millilerde, Dünya Kupası'nda en çok süreyi kaleci Uğurcan Çakır ile Arda Güler aldı. Uğurcan ve Arda, 3 karşılaşmaya da 11'de başladı ve oyundan çıkmadan müsabakaları tamamladı. Abdülkerim Bardakcı ile Kenan Yıldız da 3 maçta süre bulan futbolcular oldu.

Altay Bayındır, Mert Günok ve Samet Akaydin oynamadı

Ay-yıldızlılarda 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunun 23'ü top koştururken, 3'ü ise oynamadı. A Milli Takım'da, kaleciler Altay Bayındır ve Mert Günok'un dışında Samet Akaydin, 3 mücadelede de görev almadı.

6 bin 600 kilometre yol yaptı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 3 grup karşılaşmasını 2 farklı ülkedeki 3 şehirde oynadı. Milliler bu süreçte Arizona'daki kampa dönüşler dahil Vancouver, San Jose ve Los Angeles'taki maçlar için yaklaşık 6 bin 600 kilometre yol yaptı.

Arda Güler, Emre Belözoğlu'nu geçti

Milli futbolcu Arda Güler, ABD'ye kaydettiği golle Türkiye'nin Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncusu oldu. 21 yaş 120 günlükken bu turnuvada golünü atan Güler, 21 yaş 275 günlükken 2002 Dünya Kupası'nda Kosta Rika müsabakasında gol sevinci yaşayan Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı.

Goller Arda, Barış Alper ve Kaan Ayhan'dan

Grupta çıktığı ilk iki karşılaşmada gol atamayan A Milliler, beklediği golleri ABD karşısında buldu. Ay-yıldızlıların golleri Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'dan geldi. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım Dünya Kupası'na Veda Etti - Son Dakika

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