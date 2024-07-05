A Milli Takım, EURO 2024 çeyrek finali öncesi son antrenmanını tamamladı - Son Dakika
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A Milli Takım, EURO 2024 çeyrek finali öncesi son antrenmanını tamamladı

A Milli Takım, EURO 2024 çeyrek finali öncesi son antrenmanını tamamladı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak olan A Milli Takım, Barsinghausen kasabasında yer alan kamp merkezinde son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcular, isinma hareketleri, rondo, çeviklik ve taktik çalışmaları yaptı. Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle antrenmana katılamadı. TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da antrenmanı takip etti. A Milli Takım, bugün Hollanda maçının oynanacağı Berlin'e hareket edecek ve teknik direktör Vincenzo Montella ile milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu bir basın toplantısı düzenleyecek.

05.07.2024 16:15
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında yarın Berlin'de Hollanda ile karşılaşacak A Milli Takım, Barsinghausen kasabasında yer alan kamp merkezindeki son antrenmanını yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda Ay-yıldızlı futbolcular daha sonra sırasıyla rondo, çeviklik ve taktik çalıştı. Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı.

TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da bugün yapılan antrenmanı takip etti.

A Milli Takım, bugün TSİ 17.15'te havayolu ile Hollanda karşılaşmasının oynanacağı Berlin şehrine gidecek. Teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, TSİ 19.00'da karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Bu toplantı öncesinde, A Milliler stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak.

Kaynak: DHA

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