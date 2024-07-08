A Milli Takım, EURO 2024'te çeyrek finalde veda etti - Son Dakika
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A Milli Takım, EURO 2024'te çeyrek finalde veda etti

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde elenen A Milli Takım, Türkiye'ye döndü. Milli takım oyuncuları, güzel bir turnuva geçirdiklerini belirterek gelecek için umutlu olduklarını ifade etti.

08.07.2024 01:47
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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) çeyrek finalde veda eden A Milli Takım, yurda döndü.

Milli takım kafilesi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Almanya'nın Hannover kentinden İstanbul Havalimanı'na geldi.

Milli kaleci Uğurcan Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Finalde olmak isterdik. Bizim açımızdan güzel bir turnuva geçti. Finalde olmayı hak ediyorduk. Bir nebze olsun ülkemizi mutlu ettiysek ne mutlu bize. Bizim adımıza güzel bir turnuva oldu. İnşallah bugünlerden ders çıkartıp ileriye daha güvenle bakacağız." diye konuştu.

Milli takımın kadrosunda çok genç ve yetenekli futbolcuların bulunduğunu belirten deneyimli file bekçisi, "Bu turnuvada hem taktik anlamda hem takımın sahada ortaya koyduğu ruh anlamında iyiydik. Teknik direktörümüzün de turnuva özelinde oyun planları başarılıydı. İnşallah bundan daha büyük başarılar yakalayabiliriz." dedi.

Cenk Tosun: "Maalesef Hollanda maçında talihsiz bir yenilgi aldık"

Milli futbolcu Cenk Tosun ise çok mutlu ve gururlu olduklarını kaydederek, "Birlik, beraberlik üst düzeydeydi. Çok güzel bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum. Gönüllerde tabii final oynamak vardı. Biz kendimizi öyle ayarlamıştık, gücümüz de vardı. Maalesef Hollanda maçında talihsiz bir yenilgi aldık. Yine de tüm ülkeyi sevince boğduğumuz için çok mutluyuz. Türk olduğumuz için mutluyuz, ne mutlu Türküm diyene. Bu dünyada Türk olmak zordur. Sadece bir ülkeye karşı değil, tüm dünyaya karşı savaşmak zorundasın. Ama herkesi sevince boğduğumuz için, gençlerimize umut olduğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin genç ve yetenekli bir jenerasyona sahip olduğunu dile getiren milli futbolcu, "İnşallah 2026 Dünya Kupası elemelerini güzel geçirip o turnuvada da olmak istiyoruz. Burada yaptıklarımız sadece fragmandı, inşallah bizim gençlerimiz 2026'da daha güzel işler yapacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Takım, EURO 2024'te çeyrek finalde veda etti - Son Dakika

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