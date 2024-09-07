A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler'le karşılaştı. Deplasmanda oynanan heyecan dolu maçta iki takım da gol bulamayarak sahadan 0-0'lık skorla ayrıldı. Bu sonuç, Türkiye'nin grup aşamasındaki ilk puanı olarak kaydedildi.
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7.09.2024 04:32:26. #1.13#
SON DAKİKA: A Milli Takım, Galler ile Berabere Kaldı - Son Dakika
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