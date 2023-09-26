Sergen Yalçın'dan yılın sürprizi! Samsunspor ile ilk görüşme gerçekleşti - Son Dakika

Sergen Yalçın'dan yılın sürprizi! Samsunspor ile ilk görüşme gerçekleşti

Son Güncelleme: 26.09.2023 14:45

Hüseyin Eroğlu ile yolları ayırmaya hazırlanan Samsunspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi. A Milli Takım'ın başına geçmek isteyen ancak TFF'nin Montella tercihi sonrası bu hayalleri suya düşen Yalçın, rotayı Karadeniz ekibine kırabilir.

A Milli Takım'ın teknik direktörü olmak istediğini her fırsatta dile getiren Sergen Yalçın, TFF'nin Montella ile anlaşması sonrası sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Samsunspor, deneyimli hocayla ilk teması kurdu.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hüseyin Eroğlu ile yolları ayırmaya hazırlanan Samsunspor, Sergen Yalçın ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. A Milli Takım'ın başına geçme olasılığı ortadan kalkan deneyimli hocanın bu teklife sıcak bakabileceği konuşuluyor.

1.84'LÜK PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, siyah-beyazlılarla hem lig hem Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın başında çıktığı 79 maçta 1.84'lik puan ortalaması yakaladı.

A Milli Takım hayali suya düşen Sergen Yalçın'dan Samsunspor sürprizi! İlk görüşme gerçekleşti
Hüseyin Eroğlu
A Milli Takım hayali suya düşen Sergen Yalçın'dan Samsunspor sürprizi! İlk görüşme gerçekleşti

Sergen Yalçın, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan yılın sürprizi! Samsunspor ile ilk görüşme gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sergen Yalçın'dan yılın sürprizi! Samsunspor ile ilk görüşme gerçekleşti - Son Dakika
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