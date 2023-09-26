Sergen Yalçın'dan yılın sürprizi! Samsunspor ile ilk görüşme gerçekleşti

A Milli Takım'ın teknik direktörü olmak istediğini her fırsatta dile getiren Sergen Yalçın, TFF'nin Montella ile anlaşması sonrası sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Samsunspor, deneyimli hocayla ilk teması kurdu.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hüseyin Eroğlu ile yolları ayırmaya hazırlanan Samsunspor, Sergen Yalçın ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. A Milli Takım'ın başına geçme olasılığı ortadan kalkan deneyimli hocanın bu teklife sıcak bakabileceği konuşuluyor.

1.84'LÜK PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, siyah-beyazlılarla hem lig hem Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın başında çıktığı 79 maçta 1.84'lik puan ortalaması yakaladı.