A Milli Takım Hazırlıklara Devam Ediyor

21.03.2026 22:15
A Milli Futbol Takımı, Romanya ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

Video-analiz toplantısının ardından salonda çalışan futbolcular, daha sonra Türk Hava Yolları Antrenman sahasında basına kapalı idman yaptı.

Bugün takıma dahil olan Oğuz Aydın, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, Muhammed Şengezer, Mustafa Eskihellaç ile Ümit Milli Takım'dan Baran Ali Gezek, Barış Kalaycı, Eyüp Aydın, Hamza Güreler ve Yasin Özcan'ın katılımıyla antrenman 19 futbolcuyla yapıldı.

Abdülkerim Bardakcı takımdan ayrı düz koşu yaparken, ağrıları nedeniyle antrenmana çıkmayan Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır'a tedavi uygulandı.

Millilerin antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri Bilal Arslan ve Muhammet Akçay da takip etti.

Milliler, yarın saat 18.00'de ilk 15 dakikası basına açık olarak çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fitch: Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir Fitch: Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir
Rusya’nın, ABD’ye “Ukrayna şartıyla“ İran’a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü Rusya'nın, ABD'ye "Ukrayna şartıyla" İran'a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü
Trump ateşkes kapılarını kapattı, bölge alev alev Trump ateşkes kapılarını kapattı, bölge alev alev
Belçika’dan Hürmüz koalisyonuna şartlı destek Belçika'dan Hürmüz koalisyonuna şartlı destek
Bayramın ilk günü intihar etti Bayramın ilk günü intihar etti
Esenler TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsünde yangın çıktı Esenler TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı

21:21
Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah’ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz
Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah'ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz
20:14
İran’dan İsrail’e füze saldırısı Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
19:57
İran: Tüm adalarda çocuk katilleri için mezarlar hazırladık
İran: Tüm adalarda çocuk katilleri için mezarlar hazırladık
19:01
Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması için 22 ülkeden “katkıda bulunma“ taahhüdü
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden "katkıda bulunma" taahhüdü
18:19
Bakan Fidan: İsrail ABD’yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
Bakan Fidan: İsrail ABD'yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
17:59
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 22:35:46. #7.13#
