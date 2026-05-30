A Milli Takım Hazırlıklarına Devam Ediyor

30.05.2026 20:45
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya maçı için çalışıyor.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da Kuzey Makedonya ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen idman ısınmayla başladı.

Daha sonra hücum ve defans oyuncularına yönelik taktik varyasyonlar üzerinde duruldu. Son bölümde ise taktik oyun oynandı.

Tedavileri süren Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eskihellaç idmana katılmazken, kaptan Hakan Çalhanoğlu da takımdan ayrı bireysel antrenman programı dahilinde çalıştı.

Ay-yıldızlıların idmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti.

Milli takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

