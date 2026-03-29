A Milli Takım Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
A Milli Takım Hazırlıklarını Sürdürüyor

A Milli Takım Hazırlıklarını Sürdürüyor
29.03.2026 21:09
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off'u için Kosova ile maça hazırlanıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu final maçında 31 Mart Salı günü Priştine'de Kosova ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün gerçekleştirilen idman, fitness salonundaki hazırlık bölümü ile başladı. Daha sonra Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'na gelen oyuncular, burada Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sağanak yağmur altında çalıştı. Isınma ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti, sonrasında da taktik varyasyonlar üzerinde duruldu. Son bölümde de duran top çalışmaları yapıldı. Tedavisi süren Merih Demiral, takımdan ayrı olarak bireysel antrenman programı dahilinde çalıştı. Aday kadroda yer alan diğer tüm oyuncular, takımla birlikte idman yaptı. Bugünkü antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.

A Milli Takım, yarın saat 11.15'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir çalışma daha yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak. A Milli Takım kafilesi, saat 16.30'da İstanbul Havalimanı'ndan hareketle Türk Hava Yolları'na ait uçakla Priştine'ye yolculuk edecek. Ay-Yıldızlılar, TSİ 19.00'da maçın oynanacağı Fadıl Vokrri Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü ve aday kadrodan bir futbolcu, TSİ 19.15'te stadyumda bir basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor A Milli Takım Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika

SON DAKİKA: A Milli Takım Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
