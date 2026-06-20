A Milli Takım için San Francisco'da Coşku

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde Türk taraftarlar, ABD'nin San Francisco kentinde büyük heyecan yaşadı.

TSİ 06.00'da San Francisco'daki Bay Area Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde kent merkezi kırmızı-beyaz renklere büründü. Çevre şehirlerin yanı sıra Avrupa ve Türkiye'den gelen çok sayıda taraftar, ay-yıldızlı ekibe destek vermek için San Francisco sokaklarında bir araya geldi. Tezahüratlar ve marşlar eşliğinde maç saatini bekleyen taraftarlar, A Milli Takım'a güvendiklerini belirterek Paraguay karşısında galibiyet beklediklerini ifade etti.