Lüksemburglu futbolcular bile Türkiye maçındaki skora şaşırdı: Kendimizi farka hazırlamıştık - Son Dakika
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Lüksemburglu futbolcular bile Türkiye maçındaki skora şaşırdı: Kendimizi farka hazırlamıştık

23.09.2022 00:14

Türkiye ile 3-3 berabere kalan Lüksemburg'da gol atan isimlerden biri olan Daniel Sinani, karşılaşma sonrası skora şaşkınlığını gizlemezken, "İlginç bir maç oldu. Farklı bir sistemle Türkiye gördük. Aslında biz fark atabilecek bir Türkiye bekliyorduk, kendimizi buna hazırlamıştık" ifadelerini kullandı.

Uluslar C Ligi 5. maçında Lüksemburg, deplasmanda Türkiye ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından konuk ekipte Daniel Sinani açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİZİ BUNA HAZIRLAMIŞTIK"

Sinani yaptığı açıklamada, "İlginç bir maç oldu. Farklı bir sistemle Türkiye gördük. Aslında biz fark atabilecek bir Türkiye bekliyorduk, kendimizi buna hazırlamıştık ancak biz de hazırdık." dedi.

"KENDİMİZİ İYİ HİSSEDİYORUZ"

Tecrübeli oyuncu ayrıca, "İyi bir maç oynadık. Hepimiz inandık bazı şeylere. Buraya gelmekteki tek amacımız 1 puandı. 1 puan aldığımız için mutluyuz. Büyük bir ulusa, büyük oyunculara karşı oynadık, kendimizi iyi hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

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