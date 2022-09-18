A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik

UEFA Uluslar Ligi 'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmalar için bugünden itibaren toplanmaya başlayan A Milli Takım 'da aday kadroda değişiklik yapıldı.

Kaynak: DHA

Uluslar Ligi, Milli Takım, Spor, Son Dakika

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