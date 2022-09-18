A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik - Son Dakika
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A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik

18.09.2022 22:39
A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik

UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmalar için bugünden itibaren toplanmaya başlayan A Milli Takım'da aday kadroda değişiklik yapıldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmalar için bugünden itibaren toplanmaya başlayan A Milli Takım'da aday kadroda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Borussia Dortmund'un Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerde ayağında kemik ödemi saptanan Salih Özcan aday kadrodan çıkartıldı. Özcan'ın yerine Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, milli takımın aday kadrosuna dahil edildi.


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Kaynak: DHA

Uluslar Ligi, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik - Son Dakika

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