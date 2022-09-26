Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz'ın canlı yayında yaptıklarına tepki yağdı - Son Dakika
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Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz'ın canlı yayında yaptıklarına tepki yağdı

26.09.2022 18:13

Futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz'ın A Milli Futbol Takımı'nın Faroe Adaları'na mağlup olduğu maçtan sonra canlı yayında tepkisini dile getiremediği için dili tutulmuş taklidi yapması ve Ahmet Çakar'ın da sözde tercümesi izleyicilerin tepkisini çekti.

Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarından sonra yoğun eleştiri alan A Milli Takım'a ilginç bir tepki de Beyaz Tv'de yayınlanan Beyaz Futbol programından geldi. Sosyal medyada ilgi gören o anlar, insanlar tarafından tepki aldı.

"ALLAH CEZANIZI VERSİN"

Ahmet Çakar Abdülkerim Durmaz'ın söylediğini iddia ederek canlı yayında, "Allah belanızı versin. Memleketimize ayıp ettiniz, bayrağımıza ayıp ettiniz, Allah cezanızı versin. Paraları alırken iyiydi. Koyduğunuz performans skandal." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz'ın canlı yayında yaptıklarına sosyal medyada tepki gösterildi. O anları izleyenlerden bazıları "Kaç yaşında adamların yaptıklarına bak." şeklinde yorumlarda bulundu.

Ünlü yorumcu Abdülkerim Durmaz'ın canlı yayında dili tutuldu! Sonrasında yaşananlara tepkiler çığ gibi
Ünlü yorumcu Abdülkerim Durmaz'ın canlı yayında dili tutuldu! Sonrasında yaşananlara tepkiler çığ gibi
Ünlü yorumcu Abdülkerim Durmaz'ın canlı yayında dili tutuldu! Sonrasında yaşananlara tepkiler çığ gibi
Ünlü yorumcu Abdülkerim Durmaz'ın canlı yayında dili tutuldu! Sonrasında yaşananlara tepkiler çığ gibi
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A Milli Futbol Takımı, Abdülkerim Durmaz, Beyaz Futbol, Ahmet Çakar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz'ın canlı yayında yaptıklarına tepki yağdı - Son Dakika


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