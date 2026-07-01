A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi Maç Programı Belli Oldu - Son Dakika
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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi Maç Programı Belli Oldu

A Milli Takım\'ın UEFA Uluslar Ligi Maç Programı Belli Oldu
01.07.2026 13:07
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A Milli Futbol Takımı, Fransa ve İtalya ile evinde karşılaşacak, Belçika ile deplasmanda oynayacak.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa ile Kocaeli'de, İtalya ile Bursa'da karşı karşıya gelecek.

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunda tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın gruptaki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika ile eylül-ekim döneminde oynayacağı maçların stadyumları belli oldu. FIFA'nın Uluslararası Maç Takvimi'nde yapmış olduğu değişiklikle, 21 Eylül - 6 Ekim aralığındaki milli maç döneminde 4 karşılaşma oynayacak Ay-yıldızlılar, ilk iki müsabakayı evinde oynayacak. Milliler, ilk karşılaşmasını 25 Eylül Cuma günü Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda; ikinci maçını 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde İtalya ile oynayacak.

Ay-yıldızlılar, 2 Ekim Cuma günü Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Belçika, 5 Ekim Pazartesi günü de Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak. Tüm maçlar TSİ 21.45'te başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi Maç Programı Belli Oldu - Son Dakika

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