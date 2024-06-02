A Milli Takım, İtalya maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

A Milli Takım, İtalya maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü

2024 Avrupa Şampiyonası öncesindeki ilk özel maçta İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Takım, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda ısınma hareketleri, rondo ve taktik çalışmaları yapıldı. Ayrıca duran top ve şut çalışması da gerçekleştirildi. TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da çalışmayı tribünden takip etti. A Milli Takım, yarın resmi antrenmanını yapacak ve ardından İtalya'ya seyahat edecek.

02.06.2024 23:36
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2024 Avrupa Şampiyonası öncesindeki ilk özel maçta 4 Haziran Salı günü deplasmanda İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 18.00'de gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketlerinin ardından rondo ve taktik çalışmaları yapıldı. Ardından tam sahada çift kaleli taktik oyun oynandı. Son bölümde ise duran top ve şut çalışması yapıldı.

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da bugün yapılan çalışmayı tribünden takip etti.

Ay-Yıldızlılar, yarın saat 10.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde İtalya maçı öncesindeki resmi antrenmanını yapacak. Bu çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık olacak. A Milli Takım kafilesi, saat 16.30'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla İtalya- Türkiye karşılaşmasının oynanacağı Bologna kentine seyahat edecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, yarın saat 19.00'da (TSİ 20.00) Renato Dall'Ara Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım oyuncuları, toplantı öncesinde stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım, İtalya maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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