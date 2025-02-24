A Milli Takım İzlanda\'ya Yenildi

Spor

A Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu 6. maçında deplasmanda karşılaştığı İzlanda'ya 83-71 mağlup oldu. Daha önce EuroBasket'e katılma hakkı kazanan ay-yıldızlılar, grubunu 3. sırada tamamladı.

FIBA 2025 EuroBasket Kura Çekimi 27 Mart 2025 tarihinde Letonya'nın başkenti Riga'da yapılacak.

Salon: Laugardalshöll

Hakemler: Aleksandar Glisic, Alexander Deman, Juozas Barkauskas

İzlanda: Steinarssın 9, Fridriksson 13, Kari Jonsson 6, Kristinn Palsson 9, Hermannsson 23, Haukur Palsson 6, Gunnarsson 2, Hilnason 13, Bjarni Jonsson 2, Thrastarson

Başantrenör: Craig Pedersen

Türkiye: Şehmus Hazer 7, Yiğit Arslan, Onuralp Bitim 13, Sadık Emir Kabaca 2, Furkan Haltalı 10, David Mutaf 6, Ercan Osmani 12, Kenan Sipahi 5, Muhsin Yaşar 16, Erten Gazi

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 26-16 (İzlanda lehine)

Devre: 46-38 (İzlanda lehine)

3. Periyot: 69-54 (İzlanda lehine) - İSTANBUL