A Milli Takım Kadıköy'de Kuzey Makedonya ile Karşılaşıyor - Son Dakika
31.05.2026 11:17
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yarın Kadıköy'de Kuzey Makedonya ile mücadele edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası çalışmaları kapsamında A Milli Futbol Takımı, ilk hazırlık maçında yarın saat 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Milliler, bu müsabakanın ardından ABD'ye gidecek ve 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Inter Miami FC Stadyumu'nda Venezuela ile hazırlık maçı oynayacak.

9. randevu

A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya ile bugüne kadar 4'ü resmi, 4'ü de özel olmak üzere 8 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda milliler 5 galibiyet alırken, Kuzey Makedonya ise 1 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

İki ülke son olarak 5 Haziran 2017 tarihinde Üsküp'te özel müsabakada karşı karşıya geldi ve maç 0-0 sona erdi.

Millilerin 650. müsabakası

Milliler, 362'si resmi, 287'si özel toplam 649 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 257 galibiyet elde ederken, 241 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 897 gol kaydederken, kalesinde ise 926 gole engel olamadı.

Vincenzo Montella 32. maçında

Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başında 24'ü resmi, 7'si de özel olmak üzere 31 maça çıktı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 18 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

Kuzey Makedonya'da tanıdık isimler

Kuzey Makedonya, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde J Grubu'nda Belçika, Galler, Kazakistan ve Lihtenştayn ile mücadele etti. Topladığı 13 puanla grubunu 3. sırada tamamlayan Kuzey Makedonya, UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettiği başarısından dolayı play-off turu oynadı. Balkan ekibi, Danimarka'ya 4-0 yenildi ve Dünya Kupası şansını kaybetti.

Kuzey Makedonya'yı Teknik Direktör Goce Sedloski çalıştırırken, kadrosunda ise Konyaspor'dan Enis Bardhi, Kocaelispor'dan Darko Churlinov ile bir dönem Türkiye'de forma giyen Ezgjan Alioski, Eljif Elmas ve Jani Atanasov yer alıyor.

Milliler, 1697 gün sonra Kadıköy'de

A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla uzun bir süre sonra Kadıköy'de maça çıkacak. Milliler son olarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile 8 Ekim 2021 tarihinde burada karşı karşıya geldi. Mücadele ise 1-1 berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar, Kuzey Makedonya müsabakasıyla 1697 gün sonra Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacak.

Jose Luis Munuera düdük çalacak

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera yönetecek. Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ile Alfredo Rodriguez Moreno yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alejandro Quintero Gonzalez olacak.

A Millilerde Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eskihellaç'ın tedavileri sürüyor. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise takımdan ayrı çalışıyor.

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik geniş aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Braga), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir). - İSTANBUL

Kaynak: İHA

