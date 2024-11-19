A Milli Takım Karadağ ile karşılaştı, genç oyuncular sahada

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A Milli Futbol Takımı , UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki son maçında deplasmanda Karadağ 'ın konuğu oldu. Niksic Şehir Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayan karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schnyder düdük çaldı. Schnyder'in yardımcılıklarını Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlendi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçının 11'inde 2'si zorunlu 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, sarı kart cezası olan Abdülkerim Bardakcı ve sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu ile birlikte Mert Müldür ve Barış Alper Yılmaz'ın yerlerine Kaan Ayhan, Emirhan Topçu, Okay Yokuşlu ve Kenan Yıldız'ı sahaya sürdü.

Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Montella, savunma dörtlüsünü; Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu ve Eren Elmalı'dan oluşturdu. Orta alanda Okay Yokuşlu – Orkun Kökçü ikilisini sahaya süren İtalyan teknik adam; hücum hattının sağında Yunus Akgün, 10 numara Arda Güler, sol kanatta ise Kenan Yıldız'a şans verdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Kerem Aktürkoğlu oldu. Öte yandan aday kadroda yer alan Kasımpaşa'nın genç savunmacısı Yasin Özcan da ilk kez bir maç kadrosunda kendisine yer buldu. Ayrıca ilk kez aday kadroya davet edilen Gökhan Sazdağı ve Cihan Çanak ise maç kadrosunda yer almadı.

EMİRHAN TOPÇU İLK KEZ 11'DE

A Milli Futbol Takımı'nda 24 yaşındaki sol stoper Emirhan Topçu, A Milli forma ile ilk kez 11'de görev aldı. Daha önce grubun ilk karşılaşması olan Galler karşılaşmasının uzatma anlarında oyuna dahil olan Emirhan Topçu, ilk kez 11'de forma giyme sevinci yaşadı.

BAKAN BAK, MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'a konuk olduğu karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti. Bakan Bak, grubun son maçında Ay-yıldızlıları yalnız bırakmadı ve mücadeleyi tribünden izledi. Öte yandan eski spor bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da mücadelede millileri yalnız bırakmadı.

TÜRK TARAFTARLAR, DEPLASMAN TRİBÜNÜNÜ DOLDURDU

Ay-yıldızlı ekibin Karadağ'a konuk olduğu karşılaşmada Türk vatandaşları, kendilerine ayrılan tribünü doldurdu. Karşılaşma için Türkiye, Balkan ülkelerinden ve birçok farklı ülkeden Karadağ'a gelen taraftarlar, yoğun yağışa rağmen tribünlerdeki yerini aldı. Ayrıca, Karadağ tribünlerinden bilet alan Türk vatandaşlarının ise stadyuma girmesine izin verilmedi. Stadyum dışında da birçok Türk taraftar, meşaleler yakarak millilere destek oldu.