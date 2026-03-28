A Milli Takım Kosova'ya Hazırlanıyor - Son Dakika
A Milli Takım Kosova'ya Hazırlanıyor

28.03.2026 17:42
A Milli Takım, Kosova ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde 31 Mart Salı günü Kosova ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Merih Demiral ile Hakan Çalhanoğlu, kondisyoner eşliğinde düz koşu yaptı. Kaptan Hakan, koşunun ardından takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da izledi.

Ay-yıldızlı ekip, Kosova müsabakasının hazırlıklarına yarın basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Takım Kosova'ya Hazırlanıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: A Milli Takım Kosova'ya Hazırlanıyor - Son Dakika
