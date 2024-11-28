A Milli Takım, Macaristan ile İstanbul'da Buluşuyor

Spor

A Milli Futbol Takımı'nın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Milli Takım yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.

Ay-Yıldızlıların, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

Her iki play-off müsabakası da TSİ 20.00'de başlayacak.