A Milli Takım Meksika ile İlk Maçına Çıkıyor - Son Dakika
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Spor

A Milli Takım Meksika ile İlk Maçına Çıkıyor

09.06.2025 11:50
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A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran'da Meksika ile tarihindeki 641'inci maçına çıkacak.

ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında 11 Haziran'da Meksika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 641'inci müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 102 yıllık tarihinde 354'ü resmi, 286'sı özel toplam 640 maç oynayıp, biri hükmen 251 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 275'i deplasmanda, 276'sı Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 878 gol attı, kalesinde 913 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 640 karşılaşmanın 555'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 24'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.???

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 640 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Meksika ile ilk maç

A Milli Futbol Takımı, Meksika ile tarihindeki ilk maça çıkacak.

İki takım arasındaki ilk mücadeleye Kuzey Carolina eyaletindeki Kenan Stadı ev sahipliği yapacak. Mücadele, 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te başlayacak.

Meksika, ABD ve Kanada ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nın üç ev sahibinden biri olacak.

Vincenzo Montella yönetiminde 23'üncü maç???????

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 23'üncü sınavını Meksika karşısında verecek.

Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.

İtalyan teknik adam yönetiminde 16'sı resmi, 6'sı özel 22 maça çıkan milliler, 12 galibiyet elde etti, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip fileleri 36 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 28 gol gördü.

Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde çıktığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

TarihMaçOrganizasyonSonuç
12.10.2023Hırvatistan-TürkiyeEURO 2024 Elemeleri0-1
15.10.2023Türkiye-LetonyaEURO 2024 Elemeleri4-0
18.11.2023Almanya-TürkiyeÖzel2-3
21.11.2023Galler-TürkiyeEURO 2024 Elemeleri1-1
22.03.2024Macaristan-TürkiyeÖzel1-0
26.03.2024Avusturya-TürkiyeÖzel6-1
04.06.2024İtalya-TürkiyeÖzel0-0
10.06.2024Polonya-TürkiyeÖzel2-1
18.06.2024Türkiye-GürcistanEURO 20243-1
22.06.2024Türkiye-PortekizEURO 20240-3
26.06.2024Çekya-TürkiyeEURO 20241-2
02.07.2024Avusturya-TürkiyeEURO 20241-2
06.07.2024Hollanda-TürkiyeEURO 20242-1
06.09.2024Galler-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi0-0
09.09.2024Türkiye-İzlandaUEFA Uluslar Ligi3-1
11.10.2024Türkiye-KaradağUEFA Uluslar Ligi1-0
14.10.2024İzlanda-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi2-4
16.11.2024Türkiye-GallerUEFA Uluslar Ligi0-0
19.11.2024Karadağ-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi3-1
20.03.2025Türkiye-MacaristanUEFA Uluslar Ligi3-1
23.03.2025Macaristan-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi0-3
07.06.2025ABD-TürkiyeÖzel1-2

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Milli Takım, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım Meksika ile İlk Maçına Çıkıyor - Son Dakika

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