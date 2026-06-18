A Milli Takım Paraguay ile Karşılaşacak - Son Dakika
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A Milli Takım Paraguay ile Karşılaşacak

A Milli Takım Paraguay ile Karşılaşacak
18.06.2026 11:07
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A Milli Futbol Takımı, 20 Haziran'da Paraguay ile D Grubu ikinci maçına çıkacak.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü San Francisco Bay Area Stadyumu'nda Paraguay ile mücadele edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose şehrinde bulunan San Francisco Bay Area Stadyumu'nda Paraguay ile karşılaşacak. Milliler, grubun ilk müsabakasında Kanada'nın Vancouver kentinde Avustralya'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Paraguay ise turnuvanın ev sahiplerinden ABD'ye 4-1 yenildi.

İlk maçtaki kötü sonucu unutturmak isteyen ay-yıldızlılar, Paraguay karşısında galip ayrılmak istiyor.

Paraguay ile ilk resmi maç

Türkiye, Paraguay ile bugüne kadar resmi müsabakalarda karşı karşıya gelmedi. İki ülke sadece 17 Haziran 1995 tarihinde hazırlık maçında rakip olurken, mücadele 0-0 berabere sona erdi.

Millilerin 653. karşılaşması

A Milliler, 363'ü resmi, 289'u özel toplam 652 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 259 galibiyet elde ederken, 242 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 903 gol kaydederken, kalesinde ise 929 gole engel olamadı.

Vincenzo Montella'nın 35. müsabakası

Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başında 25'i resmi, 9'u da özel olmak üzere 34 maça çıktı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 20 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

Ivan Barton düdük çalacak

Türkiye - Paraguay karşılaşmasını El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek. Barton'un yardımcılıklarını David Moran ve Antonio Pupiro yapacak. Müsabakada Oshane Nation dördüncü hakem, Trinidad ve Caleb Wales ise yedek yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Millilerde, Paraguay karşılaşması öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın 26 kişilik kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe) - CALİFORNİA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım Paraguay ile Karşılaşacak - Son Dakika

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