A Milli Takım Play-Off'a Yükseldi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 mağlup ederek play-off turu finaline yükselen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, sabırlı ve olgun oynayarak istediklerini sahaya yansıttıklarını söyledi.

İtalyan teknik adam, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sergiledikleri performanstan dolayı memnun olduğunu belirten Montella, "İlk yarıda rakip geriye yaslandığında derin koşulara ihtiyacımız vardı. İkinci yarıda bunu uygulamaya gayret ettik. Futbolcularımız, çok olgun bir maç oynadı. Bazen bu tip maçlarda sabırsız olabilirsiniz. Hiçbir zaman mesafeleri açmadık ve olgun kaldık. İstediğimizi elde ettik. Mesafeleri hiç kaybetmeden oynadığımız için çok mutlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'na son bir adım kaldığını aktaran Vincenzo Montella, "Tam konsantreyiz. Finalde, bu maçtan fazlasına ihtiyacımız olacak. Başarmak istiyoruz. Dünya Kupası'na uzun yıllardır katılamıyoruz. Hedefimiz ve hayalimiz Dünya Kupası'na katılmak. İnşallah bunu başararak herkesi mutlu edebiliriz." diye konuştu.

Tüpraş Stadı'nı dolduran taraftarlara destekleri için teşekkür eden İtalyan çalıştırıcı, "Burada göreve başladığımda ilk başta soğukluk vardı. Şu an milli takıma çok büyük bir sevgi var. Bunu, futbolcularımız ortaya koydukları yürekle başardı." şeklinde görüş belirtti.

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile ilgili de görüşlerini paylaşan Vincenzo Montella, şunları kaydetti:

"Onunla çok anım var. 35 yaşında teknik direktörlüğe başladığımda Shakhtar'a karşı oynamıştık. Milan'da görev yaptığım dönemde Hakan Çalhanoğlu'nu görmeye gelirdi. Çok büyük saygı ve sevgi beslediğim bir hoca. Kariyerini konuşmaya gerek yok. Maçtan sonra görüşmek güzel bir anı oldu. İyi bir insan. Kendisini yenebildiğim için de çok mutluyum."

Son olarak Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'yü ilk 11'de tercih etmemesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Montella, "Orkun'u ne kadar çok sevdiğimizi kendisi de biliyor. İlişkimiz inanılmaz güzel. Kendisinin formda olduğunu biliyorum. Bu seçimi yaparken zorlandım. Hoca olarak kendi konfor alanım için çalışmıyorum, takıma gerektiği şekilde çalışıyorum. Bu maçta İsmail Yüksek gibi özellikleri olan bir oyuncuya ihtiyacımızın olduğuna inandığım için İsmail'i oynattım. Hoca olarak her zaman takımın iyiliğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.