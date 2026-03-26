A Milli Takım Play-Off Finaline Yükseldi

26.03.2026 22:19
A Milli Futbol Takımı, Romanya'yı 1-0 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finaline yükseldi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta taraftar desteğini arkasına alan milli takım, mücadelenin ilk yarısında rakibine karşı baskın bir oyun ortaya koysa da hücumda etkili olamadı.

İlk 45 dakikada gol sesi çıkmazken ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıya da etkili başlayan taraf oldu. Maçın 53. dakikasında Arda Güler'in savunmanın arkasına gönderdiği ortaya hareketlenen Ferdi Kadıoğlu'nun kale sahası önünden düzeltip vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

Milliler, 61. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Ferdi'nin pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Romanya ise 77. dakikada Mihaila'nın şutunda direğe takıldı.

Maçın kalan bölümünde rakibine gol şansı tanımayan ay-yıldızlılar, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak final biletini aldı.

Rakip bu akşam belli olacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı yenen A Milli Futbol Takımı'nın finaldeki rakibi, bu akşam belli olacak.

Milliler, Slovakya-Kosova maçının galibiyle 31 Mart Salı günü deplasmanda Dünya Kupası biletini almak için karşı karşıya gelecek.

Ferdi Kadıoğlu ilk resmi golünü attı

A Milli Futbol Takımı'nı Romanya karşısında 53. dakikada öne geçiren Ferdi Kadıoğlu, milli forma altında ilk resmi golünü attı.

Ay-yıldızlı formayla 29. mücadelesine çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 18 Kasım 2023'te Almanya ile deplasmanda oynanan özel maçta fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Romanya karşısında 6. galibiyet

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup ederken, rakibine karşı 6. galibiyetini elde etti.

Romanya ile 27. maçına çıkan ay-yıldızlılar, bu maçlarda 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Milliler 25. golünü kaydederken, kalesinde toplam 49 gol gördü.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı İstedikleri tek bir şey var İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var
İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu
Trump’tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt’in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
Brezilya’da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı

23:28
Rumen kaleci Radu, Türkiye’nin attığı golün şaşkınlığını üzerinden atamadı
Rumen kaleci Radu, Türkiye'nin attığı golün şaşkınlığını üzerinden atamadı
23:19
Trump: İran’ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
22:29
Beyaz Saray’dan bir garip sansürlü paylaşım
Beyaz Saray'dan bir garip sansürlü paylaşım
22:25
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
21:51
Arda Güler’in ailesi golün sevincini doyasıya yaşadı
Arda Güler'in ailesi golün sevincini doyasıya yaşadı
21:51
Dünya Kupası için son 90 dakika Romanya’yı deviren A Milli Takımımız finalde
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde
