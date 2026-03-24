A Milli Takım Romanya Hazırlıklarına Devam Ediyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turunda 26 Mart'ta Romanya ile oynayacağı yarı final karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan idman öncesi video-analiz toplantısı yapıldı. Sahada ısınma hareketlerinin ardından pas, taktik ve duran top çalışmaları yapıldı. Ağrıları nedeniyle çalışmada yer almayan Merih Demiral ve Zeki Çelik'in tedavilerine devam edildi.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Arslan, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ve UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş da bugünkü çalışmayı tribünden takip etti.

Milliler, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. İdmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile aday kadrodan bir oyuncu, saat 13.45'te Romanya maçına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. - İSTANBUL